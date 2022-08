Leclerc: "We zitten niet in de beste situatie"

Charles Leclerc geeft toe dat Ferrari het de laatste tijd moeilijk heeft gehad, maar de Monegask geeft de titelambities van hem en zijn team nog niet op, hoewel hij denkt dat het inmiddels een stuk moeilijker is geworden om dit jaar de wereldtitel te winnen.

Dankzij een sterk begin van dit seizoen van het Italiaanse team kon Leclerc in de eerste vier races van het seizoen een relatief comfortabele voorsprong in het kampioenschap opbouwen. Door betrouwbaarheidsproblemen en strategische misstappen in het Ferrari-kamp, gekoppeld aan sterke prestaties van Red Bull Racing en Max Verstappen, keerden vervolgens de machtsverhoudingen tussen de twee teams om.

De ommekeer heeft Verstappen vijf van de laatste zes races zien winnen, een dominante reeks die Leclerc heeft teruggezet naar de derde plaats in het coureursklassement, 49 punten achter de Nederlander. In de context van de titelstrijd is die achterstand aanzienlijk. Maar Leclerc gelooft dat niet alles verloren is. De Ferrari-coureur: "Het is duidelijk dat we niet in de beste situatie zitten gezien de laatste paar races. We zijn altijd tot het uiterste aan het pushen, dat is ook wat we moeten doen als we dit kampioenschap willen winnen."

"Dus wat dat betreft ben ik er vrij zeker van dat het team 100% zal pushen, ik zal 100% pushen en iedereen is extreem gemotiveerd om betere races te rijden en de punten terug te pakken die we in de laatste drie races hebben verloren."