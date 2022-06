Rosberg neemt weer plaats achter het stuur voor Extreme E-test

Nico Rosberg ging direct na zijn wereldtitel in 2016 met pensioen. De Duitser ging daarna andere dingen doen maar verscheen niet meer op het startveld van een competitieve klasse. Rosberg gaf nog wel enkele demoruns maar de laatste keer dat hij dat deed is ook al weer geruime tijd geleden.

Rosberg is tegenwoordig eigenaar van het Extreme E-Team Rosberg X Racing. De Duitser was regelmatig aanwezig bij de races uit de experimentele elektrische off-road klasse. Eerder deze week heeft Rosberg zelf zijn eerste meters gemaakt achter het stuur van deze elektrische bolide. Op het offroadcircuit van de Nürburgring reed Rosberg zijn eerste meters, zo meldt de organisatie van de klasse.

🤩 @RosbergXRacing's CEO @NicoRosberg got in the racing seat of the team's ODYSSEY21 for some laps at the Nurburgring! 🔥#ExtremeE