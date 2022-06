Wolff opgelucht na Canadees podium Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog niet bepaald bezig met zijn beste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse Mercedes-coureur wordt regelmatig verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell en daarnaast heeft hij veel last van porpoising. Afgelopen weekend ging het in Canada in ieder geval veel beter dan gehoopt.

Hamilton begon het Canadese Grand Prix-weekend wederom met de nodige problemen. In de natte kwalificatie liet hij echter zien dat men hem nog lang niet moet afschrijven. Hij kwalificeerde zich als vierde en reed daarnaast ook een redelijk foutloze race. Hij kwam als derde over de streep en was als een kind zo blij met zijn tweede podiumplaats van het seizoen.

Ook bij zijn team Mercedes was er zeer veel vreugde en opluchting na de podiumplaats van Hamilton. Teambaas Toto Wolff is zelfs van mening dat de Brit dit seizoen een ware pechvogel is. Tegenover RaceFans spreekt de Oostenrijkse teambaas zich uit: "Er waren veel races waarin het hem zeker niet meezat en waar hij op het podium had kunnen eindigen. Of het in ieder geval veel beter had kunnen doen. Het lag niet aan hem, het was simpelweg pech. Als je nu ziet dat hij positief voor de dag komt en dat zonder een soort cadeautje, dan is dat goed."