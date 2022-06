De indrukwekkende cijfers van Verstappen na 150 races

Max Verstappen stond afgelopen weekend in Canada voor de 150ste keer aan de start van een Grand Prix. De Nederlandse Red Bull-coureur reed een foutloze race en sleepte zijn 26ste zege binnen. Verstappens cijfers zijn dan ook zeer indrukwekkend, vooral in vergelijking met de andere wereldkampioenen van het veld: Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Sebastian Vettel.

Verstappen kan moeilijk tippen aan de cijfers van Vettel na 150 Grands Prix. De Duitser had toen al 41 races gewonnen, 45 poles gepakt en had al vier wereldtitels. Verstappen doet het na 150 races wel beter dan Alonso. De Spanjaard had 23 overwinningen op zijn naam staan tegenover de 26 van Verstappen. De Nederlander heeft tevens meer podiums en snelste rondes op zijn naam staan. Ook zit Verstappen niet ver af van de cijfers van Hamilton.

