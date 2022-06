Verstappen sluipt top tien coureurs met meeste zeges ooit in

Max Verstappen won afgelopen zondag in Canada zijn 26ste Grand Prix uit zijn loopbaan. De Nederlander liep daardoor uit in het wereldkampioenschap maar schreef eveneens Formule 1-geschiedenis. Verstappen is namelijk de top tien van meeste zeges ooit binnengeslopen. Hij staat nu negende op deze legendarische lijst.

Dankzij zijn zege in Azerbeidzjan stond Verstappen op gelijke hoogte met Formule 1-legendes Niki Lauda en Jim Clark. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft nu echter definitief afstand genomen van de twee legendarische wereldkampioenen.

In Silverstone kan Verstappen op gelijke hoogte komen met de Britse racelegende Sir Jackie Stewart. De Schot staat om 27 zeges. Ook Nigel Mansell en Fernando Alonso komen in vizier voor Verstappen. Lewis Hamilton is nog altijd de coureur met de meeste zeges ooit.