Red Bull-junior maakt testdebuut voor McLaren

Het team van McLaren laat dit seizoen meerdere jonge coureurs meters maken in de McLaren van vorig seizoen. Tijdens het zogenaamde Testing Previous Car (TPC) programma komt deze week wel een zeer opvallende coureur in actie. Op 21 en 22 juni zal de Indiër Jehan Daruvala zijn eerste Formule 1-meters gaan maken.

Het is opvallend dat uitgerekend Daruvala zijn testdebuut mag gaan maken. De huidige Formule 2-coureur is namelijk onderdeel van het Red Bull Junior Team. Daruvala had nog geen testkilometers gemaakt voor Red Bull. Nu komt deze kans er dus toch maar hij zal dus in een McLaren stappen. Hij zal zijn eerste Formule 1-meters maken op het circuit van Silverstone.

As part of our Testing Previous Car (TPC) programme, @DaruvalaJehan will test the MCL35M at Silverstone on 21 June and 22 June.



Enjoy your first drive in an F1 car, Jehan!