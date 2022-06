Verstappen haalt opgelucht adem: "Ferrari over het algemeen heel competitief"

Max Verstappen heeft in Canada optimaal geprofiteerd van de problemen van zijn concurrenten Sergio Perez en Charles Leclerc. Perez viel uit en Leclerc moest zich terugvechten na een gridstraf. Verstappen liet in Montreal geen steekje vallen maar moest in de slotfase toch nog even de strijd aangaan.

Verstappen leek een simpele zege te kunnen pakken maar door een late safety car kreeg Carlos Sainz nog een goede kans. De Spaanse Ferrari-coureur dook naar binnen en kreeg de beschikking over verse banden. In de laatste rondes gaf Sainz alles wat hij had en kreeg hij keer op keer de kans met de DRS. Verstappen was echter sneller en kon zijn overwinning mee naar huis nemen.

Vaderdag

Na afloop was hij zeer tevreden. Op Vaderdag won hij weer een Grand Prix en kon hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uitbreiden. Bij Viaplay besprak hij zijn mooie Vaderdagcadeautje voor vader Jos en beaamde dat het een mooi presentje was: "Ik denk het wel. Het was volgens mij ook spannend ik denk niet dat hij dat heel erg fijn vond. Maar, ik heb mijn best gedaan."

Safety Car

Verstappens team Red Bull paste tijdens de race zijn strategie aan. Toen de eerste VSC-fase kwam, veroorzaakt door de uitvalbeurt van Verstappens teamgenoot Perez, besloot Red Bull de Nederlander naar binnen te halen. Daardoor verliep de race iets anders dan verwacht: "Ik denk dat we over het algemeen niet echt de snelheid hadden. Ik denk dat Ferrari over het algemeen heel competitief was. Als er geen safety car was gekomen was het voor mij heel erg lastig om het gat te dichten. Maar aan de andere kant was ik ook niet tevreden met de safety car omdat hij met nieuwe banden achter mij zat. Allebei de opties waren niet top maar we hebben wel gewonnen."