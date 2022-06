Verstappen snelt naar pole: "We moesten rustig blijven en geen fouten maken"

Max Verstappen was de grote winnaar van de Canadese kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was een klasse apart en gaf niemand überhaupt een kans op de pole position. Hij mag morgen vanaf de eerste plaatst starten en weet eveneens dat titelrivalen Sergio Perez en Charles Leclerc een inhaalrace moeten rijden.

Na afloop van de kwalificatie kon er een simpel lachje vanaf bij Verstappen. De WK-leider was absurd snel maar wil voor morgen niet te hard van stapel lopen. Tegen interviewer van dienst Jacques Villeneuve keek hij vast vooruit: "Ik verwacht niet dat het een makkelijke race gaat worden. Maar ik denk dat we vandaag met de moeilijke omstandigheden vooral rustig moesten blijven en geen fouten moesten maken. We maakten de juiste beslissingen in Q1 en Q2."

Fans

De pole position kwam dan ook geen enkel moment in gevaar en Verstappen kon bijna achterover leunen. Dat deed de Nederlander echter niet maar hij deelde wel zijn vreugde met de rest van de wereld: "Natuurlijk ben ik blij met de pole position hier. Ik ben daarnaast ook heel erg blij dat we weer terug zijn in Montreal, dat is al weer eventjes geleden. Het is echt heel erg fijn om alle fans weer te zien."

Karts

Het circuit ligt Verstappen wel en dat belooft veel voor de dag van morgen. Tegenover Villeneuve deelde hij zijn enthousiasme over de baan en de kwalificatie nogmaals: "Je krijgt hier echt dat sensationele gevoel van in een go-kart met die echte kerbs die we hier hebben. Ik geniet er altijd van als we hier rijden en ik kijk dan ook enorm uit naar de dag van morgen."