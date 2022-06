Wolff waakt voor onduidelijkheid omtrent porposing-maatregelen

Voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend kwam autosportfederatie FIA met groot nieuws naar buiten. In een statement liet de FIA weten dat ze maatregelen gaan nemen tegen de problemen omtrent porpoising. Deze maatregelen gaan dit weekend zelfs al in en de teams moeten in Canada dus al rekening houden met de maatregelen.

De FIA gaat dit weekend gegevens verzamelen die uiteindelijk te een metriek moeten komen. Vervolgens gaat men vanuit hier een limiet aangeven voor het verticale stuiteren. De teams moeten zich daaraan houden en als ze dat niet doen kan dat ernstige gevolgen hebben. In een uiterst geval is het zelfs mogelijk dat men overgaat tot diskwalificatie.

Het team van Mercedes had zeer veel last van het gehobbel. De nieuwe regels zijn er nu doorheen gekomen maar teambaas Toto Wolff wil het wel begrijpbaar houden. Tegenover Motorsport.com spreekt de Oostenrijker zich uit: "We moeten het niet te ingewikkeld maken. Het meten van de frequenties kan leiden tot nogal controversiële situaties. Zou je bijvoorbeeld een auto diskwalificeren waarvan je vindt dat deze teveel stuitert maar vervolgens wel de race wint? Ik betwijfel dat. De teams en de FIA moeten elkaar gaan spreken om te zien hoe we dit onder controle kunnen krijgen."