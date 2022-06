Gridstraf voor Leclerc officieel: nieuwe control electronics

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel: Charles Leclerc loopt in Canada tegen een gridstraf aan. De Monegaskische Ferrari-coureur krijgt in Montreal de beschikking over nieuwe control electronics (CE). Van dit onderdeel mag een coureur maar twee exemplaren gebruiken en Leclerc is nu toe aan zijn derde CE.

De wissel levert Leclerc een tien plaatsen gridstraf op. De Monegask had eerder op de dag al de beschikking gekregen over meerdere nieuwe motorcomponenten. Het was in Montreal vooral de vraag of Leclerc een nieuwe turbocharger zou ontvangen, ook hier zit hij op het vinkentouw. Als hij ook een nieuwe turbocharger krijgt volgen er mogelijk nog meer straffen.

De motorproblemen van Leclerc zijn een gevolg van de problemen eerder in het seizoen. Afgelopen weekend viel Leclerc in Azerbeidzjan in leidende positie uit met motorproblemen. De problemen in Bakoe kwamen de titelkandidaat niet goed uit, eerder had hij namelijk ook al motorproblemen in Spanje. Het is nog niet duidelijk of Leclerc nog meer motoronderdelen gaat wisselen. Vermoedelijk zal hier morgen meer duidelijkheid over komen vanuit het team van Ferrari.