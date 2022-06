Perez luistert naar Red Bull: "Team orders zijn voor mij prima"

Sergio Perez zegt dat hij er geen problemen mee heeft om de teamorders van Red Bull Racing op te volgen. Onlangs, en vlak voor het tekenen van een nieuwe tweejarige contractverlenging, zei de nummer twee van het kampioenschap dat gevraagd worden om teamgenoot Max Verstappen voorbij te laten 'oneerlijk' was.

In Montreal, waar dit weekend de Grand Prix van Canada gehouden wordt, zei de Mexicaan dat hij Red Bull voor 100 procent vertrouwt als het gaat om de strategie. Perez: "Ik heb een goed gesprek gehad met het team. Als ze me zeggen het te doen, zou voer ik uit wat ze me vragen te doen. Ik zie niet in waarom dat niet logisch zou zijn."

Op jacht naar wereldtitel

De 32-jarige staat op een hoogtepunt in zijn lange Formule 1-carrière en geeft toe dat 2022 nog beter gaat dan hij zich had voorgesteld. En hoewel ze slechts 21 punten van elkaar verwijderd zijn aan de top van het wereldkampioenschap, benadrukt Perez dat er een goed niveau van respect is tussen hemzelf en Verstappen.

"Het is een grote uitdaging voor mij om hem als teamgenoot te hebben. Als ik hier zou zijn met de gedachte dat ik als tweede wil eindigen, zou ik in plaats daarvan thuis moeten blijven. Ik ben hier omdat ik wil winnen en ik denk dat ik het kan. Ik denk dat ik momenteel op een extreem hoog niveau presteer. Dit niveau elke week en het hele seizoen volhouden is wat de deur zal openen om te vechten voor het kampioenschap. Om in de race te zijn, om aan het kampioenschap te denken en dat elk punt telt, is een grote uitdaging en een enorme kans voor mijn carrière", zei Perez.

"We zeggen altijd tegen onszelf dat we het beste moeten maken van de kansen die ons gegeven worden. Dat is wat ik heb gedaan. Maar zelfs als deze jaren met Red Bull er niet waren gekomen, zou ik nog steeds erg trots zijn geweest op wat ik in de sport heb bereikt, omdat ik alles heb gegeven met wat ik kon."