Hamilton scoort hoge ogen op donatielijst

Lewis Hamilton staat naast zijn Formule 1-successen bekend om zijn maatschappelijke impact. De Britse zevenvoudig wereldkampioen toonde de afgelopen jaren zijn activistische kant in zijn strijd tegen racisme, strijd voor meer inclusiviteit en zijn steun aan bijvoorbeeld milieuorganisaties. Hij voegde daad bij het woord.

De Britse krant The Sunday Times kwam eerder deze week namelijk met de zogenaamde Giving List. Op deze lijst is te zien wie het meeste geld heeft uitgegeven aan donaties aan goede doelen. Hamilton belandde in deze lijst op de vijfde plek. Hij zou meer dan zeven procent van zijn inkomen uit 2022 hebben uitgegeven aan donaties.

