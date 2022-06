Gasly kreeg lift van Verstappen: "Hij had gewonnen dus het was een leuke vlucht!"

Pierre Gasly is momenteel bezig met een lastig seizoen. Afgelopen weekend ging het in Azerbeidzjan veel beter dan eerder in het jaar en scoorde hij een goed aantal punten. Het was een flinke opsteker voor de Fransman die in de weken daarvoor vernam dat hij geen promotie kan maken naar Red Bull Racing.

In Azerbeidzjan kende de Fransman een zeer goed weekend waarin hij als vijfde over de streep kwam. Gasly begon de race vanaf de zesde plaats en duelleerde met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Uiteindelijk moest Gasly de Brit laten gaan maar de vijfde plaats was een resultaat wat hem tevreden stelde.

Verstappen

Aankomend weekend mag Gasly weer aan de bak in Canada. In de preview van zijn team AlphaTauri kijkt hij eerst even kort terug op het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend: "Ik ging terug naar huis met Max. Hij had de race gewonnen dus het was een leuke vlucht! Ik was heel erg blij met ons weekend in Bakoe. Het was een perfect weekend met een fantastische strategie, pitstops, een excellente start en een goede snelheid."

Montreal

Voor het aankomende Grand Prix-weekend in Montreal maakt Gasly zich iets meer zorgen. De natuur van het circuit zorgt ervoor dat hij op zijn hoede is: "Canada is opnieuw een stratencircuit. Ik denk dat het circuit in Montreal dit jaar een echte uitdaging gaat worden. Vooral met deze nieuwe auto's die heel erg stijf zijn. De grote kerbs en de hoge snelheden worden een echte test, net als de Wall of Champions. We moeten de kerbs meer vermijden, in het verleden had je ze nodig voor een snelle ronde."