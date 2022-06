Ralf Schumacher kritisch: "Hamilton de grote verliezer van dit seizoen"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is nog niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Britse coureur worstelt met zijn Mercedes en kan vooralsnog niet mee vechten voor de zeges. Daarnaast heeft hij zeer veel last van het fenomeen porpoising en is hij niet langer de snelste man binnen het team.

Hamiltons huidige teamgenoot George Russell is vooralsnog namelijk de betere Mercedes-coureur. Russell is bezig aan een sterk eerste seizoen in Mercedes-dienst. De jonge Brit eindigde vooralsnog in elke race in de top vijf, afgelopen weekend stond hij in Azerbeidzjan ook weer op het podium. Hamilton stuiterde naar de vierde plaats na een race vol rugpijn.

Verliezer

Langzamerhand begint er steeds meer kritiek te komen op Hamiltons prestaties. Ook voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is bij zijn werkgever Sky Sports Duitsland fel: "Lewis Hamilton is de grote verliezer van dit seizoen tot nu toe. George Russell is nieuw bij het team en hij ligt meestal voor op Hamilton, hij is ook sterker in de kwalificatie. Toto Wolff noemt Hamilton altijd 'de beste allertijden', maar hij wordt nu verslagen door een nieuwkomer en dat is zorgwekkend."

Hoogvlieger

Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap met 99 punten, Hamilton staat op zijn beurt op de zesde plaats met 62 punten. Het is een significant verschil tussen de twee coureurs en volgens Ralf Schumacher moet er iets aan de hand zijn bij het team: "Ik sta versteld want er zijn nu twee opties. Of Russell is een nieuwe hoogvlieger in de sport, of Hamilton had zo'n goede auto dat er veel werd goed gemaakt."