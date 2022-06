Perez verdedigt teamorder: "Max verdiende het om aan kop te rijden"

Red Bull Racing kon na de dubbele uitvalbeurt van Ferrari relatief simpel het 1-2tje binnen slepen. De Oostenrijkse renstal hield het hoofd koel en Max Verstappen mocht de race winnen. Hij haalde zijn teamgenoot Sergio Perez in om de zege veilig te stellen in de straten van Bakoe.

De manier waarop Verstappen zijn teamgenoot passeerde was enigszins opvallend te noemen. Verstappen ging Perez relatief simpel voorbij en de Mexicaan leek niet te gaan duelleren. Enkele seconden later kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw, Red Bull vroeg Perez over de boordradio om het gevecht niet aan te gaan. De Mexicaan gaf keurig netjes gehoor aan de opdracht en werd tweede.

Juiste beslissing

Na afloop van de race toonde Perez zich weer eens een teamplayer. Hij liet weten volledig achter de boodschap van zijn team te staan. Hij wordt geciteerd door Autosport: "Max was op dat moment in de race overduidelijk sneller dan ik was dus het was de juiste beslissing om niet te vechten, ik had toen ook helemaal geen pace. Max verdiende het om op dat moment aan kop te rijden."

Factoren

De eerlijke Perez had een goede kans op de zege, bij de start greep hij zelfs eventjes de koppositie. De Mexicaan merkte echter dat er meerdere factoren meespeelden bij zijn resultaat: "We maakten ook te laat een pitstop onder de eerste Virtual Safety Car. Er waren dus een paar dingen die vandaag meespeelden. Maar uiteindelijk verdiende Max de zege vandaag omdat hij de snellere auto had hier."