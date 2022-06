Perez kan leven met tweede plaats: "Teveel last van degradatie op de mediums"

De race in Azerbeidzjan verliep als een droom voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen won de Grand Prix voor zijn teamgenoot Sergio Perez. De twee Red Bulls profiteerden van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en Perez profiteerde op zijn beurt van de uitvalbeurt van Charles Leclerc.

Perez begon goed aan de race en pakte bij de start direct de leiding. De Mexicaan profiteerde van een remfout van Leclerc en de kans op de zege leek enorm. Maar de Red Bulls gingen de mist in door niet de pits te bezoeken na de Virtual Safety Car. Daarna plofte echter de motor van Leclerc waardoor een 1-2tje al snel binnen leek. Perez reed daardoor wederom naar een podium.

Miscommunicatie

Na afloop van de race verscheen de redelijk tevreden Perez dan ook voor de camera van interviewster van dienst Naomi Schiff. De Mexicaan reflecteerde op zijn race: "Jammer genoeg miste we de kans om te stoppen onder de VSC. Er was wat miscommunicatie en toen we wel naar binnen wilden was het al te laat. We hadden pech omdat dat onze race had gemaakt toen we aan de leiding gingen."

Degradatie

Het verloop van de race was niet simpel voor de Mexicaan. Perez had namelijk nogal wat moeite met zijn banden en dat deelde hij na afloop openlijk met de buitenwereld: "Op de medium had ik teveel last van degradatie. De degradatie was enorm hoog en we moeten gaan begrijpen wat er aan de hand was. Dat moet omdat Max overduidelijk sterker was op de mediums. Maar dit is alsnog een goed teamresultaat."