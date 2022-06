Verstappen enorm tevreden na foutloze middag: "Fantastische pace"

Max Verstappen beleefde een zeer succesvolle middag in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een foutloze race en profiteerde van de problemen van de concurrentie van Ferrari. Door die dubbele uitvalbeurt kon Verstappen zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden.

Bij de start van de race zag Verstappen hoe zijn teamgenoot Perez de leiding simpel kon overnemen van Leclerc. In de loop van de race vielen Leclerc en Ferrari teamgenoot Sainz uit en nam Verstappen de leiding over. Daarna reed hij simpel verder en kon hij wederom winnen en begint een tweede wereldtitel steeds meer een reëel doel te worden.

Fantastisch

Verstappen nam sportieve wraak na zijn late uitvalbeurt van vorig seizoen. Dit jaar mocht hij wel juichen en verscheen hij met een grote grijns voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Je kan nooit iets goed maken voor wat je een jaar eerder hebt verloren. Maar vandaag hadden we een fantastische pace en konden we goed omgaan met de banden. Misschien hadden we een beetje pech met die uitvalbeurten maar onze auto was vandaag heel erg goed."

Foutloos

De Nederlander reed een foutloos weekend en alles leek naar wens te werken. Verstappen had een lastige vrijdag en zaterdag maar in de race was er geen vuiltje aan de lucht. Hij deelde zijn enthousiasme: "Over het algemeen ben ik heel erg blij met de balans van de auto vandaag. Wat er goed ging vandaag? De banden gedroegen zich heel erg goed en de grip was over het algemeen wat je nodig hebt."