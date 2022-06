Azerbeidzjaanse pole bezorgt Leclerc bijzondere kwalificatiereeks

Charles Leclerc start de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag vanaf de pole position. De Monegaskische Ferrari-coureur reed gisteren een zeer sterke kwalificatie en was ruim sneller dan de concurrentie van Sergio Perez en Max Verstappen. De pole van Leclerc is dit seizoen allesbehalve bijzonder.

De Monegask begon dit seizoen elke Grand Prix vanaf de eerste startrij. In Bahrein, Australië, Miami, Spanje en thuisland Monaco startte hij tevens vanaf de pole. In de overige races startte Leclerc vanaf de tweede plaats. De zeer consistente kwalificaties leverden Leclerc vooralsnog twee zeges op in dit seizoen. Vanmiddag zal hij gaan jagen op een derde zege.