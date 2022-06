Perez ondanks problemen tweede: "Hadden een probleem met de motor"

Sergio Perez zette een zeer sterke prestatie neer in de kwalificatie voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull-coureur had wat probleempjes maar reed alsnog de tweede tijd. Alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc was sneller en Perez versloeg wederom zijn teamgenoot Max Verstappen, die derde werd.

Het begin van de derde en beslissende kwalificatiesessie verliep rommelig voor de Mexicaan en zijn teamgenoot. Perez bleef in de pitbox achter terwijl Verstappen de baan op reed. De Nederlander vroeg zich af waar Perez was en kreeg te horen dat er een probleem was bij de Mexicaan. Eenmaal op de baan was daar niets van te merken.

Muur

Na afloop was Perez maar gedeeltelijk tevreden. Hij had het moeilijk en maakte een paar kleine foutjes. Hij deelde zijn verhaal na afloop met de interviewer van dienst Johnny Herbert. Perez: "Tijdens de eerste run in Q3 moet je echt met je ellebogen vechten. Het was echter een beetje teveel van het goede. Ik raakte de muur meermaals maar gelukkig kregen we het voor elkaar om geen schade te rijden."

Tow

Het probleem wat tijdens de kwalificatie werd aangekondigd speelde Perez wel parten. Na afloop liet hij aan Herbert weten dat het zeer zeker een factor was: "Het was niet de ideale kwalificatie. Aan het einde hadden we een probleem met de motor en kregen we hem niet aan. Dat betekende dat we wat verloren, ik reed zo ongeveer in mijn eentje op de baan en een tow is hier enorm krachtig. Wie weet was dit anders goed genoeg geweest voor pole."