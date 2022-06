Leclerc verrast zichzelf: "Deze had ik niet verwacht!"

Charles Leclerc schreef vanmiddag geschiedenis door als eerste coureur in de geschiedenis voor de tweede keer pole position te pakken in Azerbeidzjan. De Monegaskische Ferrari-coureur reed een magische ronde en verpulverde de snelste tijd die op dat moment op naam stond van teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc deelt morgen de eerste startrij met de Red Bull van Sergio Perez. Vlak achter hem start Leclercs grote titelrivaal Max Verstappen. Tegenover interviewer van dienst Johnny Herbert toonde Leclerc veel opluchting: "Dit voelt goed! Alle poles voelen goed maar deze had ik niet verwacht. Dat omdat de Red Bulls heel erg sterk waren tijdens de eerste en de tweede kwalificatiesessie."

Blij

De pole position was een grote verrassing voor Leclerc. De snelheid van Red Bull was inderdaad zeer goed maar de Monegask liet andermaal zien dat hij zeer sterk kan kwalificeren. "Ik had heel erg veel moeite. Maar in de laatste ronde kwam alles echt samen. Het lukte mij om een goede ronde voor elkaar te krijgen en ik ben zo enorm blij! Ik heb dan ook heel erg veel zin in de dag van morgen."

Banden

Leclerc leeft dan ook met veel vertrouwen toe naar de race. Toch weet de Monegask wat hij kan verwachten van de dag van morgen, hij wil niet te grote woorden gebruiken. "We krijgen morgen veel antwoorden want het bandenmanagement is hier een belangrijk ding. In Barcelona en in Monaco ging dat heel erg goed, in Monaco was dat echter een beetje moeilijk te zien. De pace is erop vooruit gegaan sinds onze update. Morgen wordt dan ook heel interessant."