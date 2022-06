Hamilton: "Onze update van Barcelona is geen wondermiddel"

Lewis Hamilton denkt dat het dit weekend niet op rolletjes zal lopen voor Mercedes. Het stratencircuit in Bakoe is niet het ideale circuit voor de W13 - de wagen van het Duitse team. Toch verwacht de Brit dat hij hier beter zal presteren dan in Monaco het geval was.

Met het oog op het stratencircuit dit weekend in Azerbeidzjan, gelooft Hamilton dat Mercedes in Bakoe beter zal presteren dan in Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen: "Er is veel werk verzet. De downforce is lager dus het moet beter zijn, daar hoop ik althans op."

De stijve ophanging die Mercedes op hun auto moet gebruiken om de downforce-efficiëntie van hun W13 te maximaliseren, betekent dat ze zwakker zijn op stratencircuits dan op permanente, speciaal gebouwde circuits, zegt Hamilton.

"We zijn duidelijk sterker op gladdere circuits - Barcelona was bijvoorbeeld een stuk beter voor ons. Er zijn meer open circuits die niet zo hobbelig zijn. Dit is een hobbeliger circuit, dus niet per se geweldig voor de karakteristieken in onze auto."

Geen wondermiddel

"De nieuwe richting die we in Barcelona zijn ingeslagen heeft ons meer richting gegeven en dat is tot nu toe positief geweest, zou ik zeggen. Maar het werkt niet overal, want het is geen wondermiddel. Kan ik zeggen dat het de meest spannende seizoen is? Nee. Maar het is een ervaring en het brengt het team dichter bij elkaar, het zorgt ervoor dat we allemaal ons gereedschap moeten slijpen", aldus Hamilton.