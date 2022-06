Red Bull denkt DRS-probleem van Verstappen wederom op te kunnen lossen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er alle vertrouwen in dat het team het nieuwste DRS-probleem dat Max Verstappen tijdens de eerste training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan ondervond, zal kunnen oplossen. Tijdens het eerste uur van de training voor de race van dit weekend op het Baku City Circuit begon de DRS-klep van Verstappen op hoge snelheid te trillen. Red Bull bracht zijn auto en die van teamgenoot Sergio Perez naar de pitbox voor controle.

Horner vertelde ik gesprek met Sky F1: "Natuurlijk hebben we het gezien, we hebben de gegevens, we hebben de vergelijking met Sergio's vleugel, dus ik denk dat er een aantal aanpassingen zijn die we moeten doorvoeren om er zeker van te zijn dat we dat het niet meer voor komt."

Verschillende DRS-systemen

Verstappen ondervond tijdens de Grand Prix van Spanje problemen met zijn DRS, wat zijn pogingen om George Russell in te halen belemmerde. Horner gaf aan dat een verschil tussen de specificaties van hun twee auto's het probleem kan verklaren waar Verstappen tegenaan liep.

"Gewicht is altijd een kritische factor en je jaagt dat natuurlijk na in de hele auto. Er was een verschil tussen de auto's, dus we moeten gewoon kijken naar de set-up en de stijfheid en hopelijk kunnen we het dan oplossen", zei Horner.

Red Bull had aan het eind van vorig seizoen ook al problemen met DRS, maar door de wijzigingen in de technische reglementen is het ontwerp van het team nu aanzienlijk anders. Sommige concurrenten van Red Bull hebben al vragen gesteld aan de FIA over het gedrag van de vleugel, zei Horner, maar hij ontkende dat de beweging van de flap de prestaties van de auto verbeterde.