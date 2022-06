Pijnlijke vrijdag voor Hamilton: "Gehobbel zwaarste van vandaag"

De eerste dag van het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan was een zware voor de coureurs. Het waaiden namelijk flink in Bakoe en daarnaast hadden veel coureurs last van gestuiter. Vooral de wagens van Mercedes hobbelden weer flink op het enorme rechte stuk van het stratencircuit.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton moest dus ook weer op zijn tanden bijten. De Brit had zeer veel last van het gehobbel, of dit komt door porpoising is niet duidelijk. De eerste twee vrije trainingen leverden Hamilton wisselende resultaten op, in de eerste training noteerde hij de zesde tijd en in de tweede training werd hij slechts twaalfde.

Hobbelen

Na afloop was Hamilton dan ook niet bepaald een tevreden man, zijn gevoelens waren wisselend. Tijdens de trainingen had hij het vooral zwaar, zo deelde hij met zijn landgenoten van het Britse Sky Sports: "Het gehobbel was het zwaarste van vandaag. Het was wel een beetje pijnlijk. We tikken een aantal serieuze snelheden aan op het laatste gedeelte van het rechte stuk, daar hobbelt de auto dan ook veel."

Experimenteel

Gelukkig voor Hamilton weet men wel wat er kan worden aangepast. De Britse zevenvoudig wereldkampioen geeft namelijk aan dat men bij Mercedes iets uitprobeerde: "Vandaag probeerde we iets experimenteels aan mijn auto. Om eerlijk te zijn, dat voelde niet fantastisch. Maar we hebben het tenminste uitgeprobeerd en we hebben data verzameld. We gaan daar doorheen en het zal vermoedelijk terugkomen op wat we hebben aangepast. Het lijkt erop dat de banden het wel aardig doen. We hadden geen problemen bij het begin van de ronde."