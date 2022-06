Verstappen leeft toe naar Bakoe: "Hebben daar nog wat recht te zetten"

Max Verstappen reist naar Azerbeidzjan af als de leider in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd twee weken geleden derde in Monaco en wil in de straten van Bakoe sportief revanche nemen. In de vorige editie van de Azerbeidzjaanse Grand Prix viel hij immers uit na een klapband.

Verstappen leek vorig seizoen op weg naar een simpele zege totdat het noodlot toesloeg. De Nederlander kreeg een klapband op het lange rechte stuk van het uitdagende stratencircuit. Hij schoof de muur in en zijn race was voorbij. De winst ging uiteindelijk naar Verstappens teamgenoot Sergio Perez, die op zijn beurt vorige week contractverlenging kreeg.

Lastig

Verstappen kijkt uit naar de aankomende race door de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad. In zijn vooruitblik op Verstappen.com spreekt de Red Bull-coureur zich uit: "Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Bakoe. We hebben daar wel wat recht te zetten na vorig jaar. Het is een lastig circuit met lange remzones en daarnaast krappe uitloopzones. Het vinden van de juiste afstelling voor de auto zal lastig worden wat betreft de vleugelafstellingen."

Kwalificatie

De Nederlander weet waar Red Bull zich zal moeten verbeteren in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt namelijk dat de prestaties op de zaterdag zullen verbeteren: "Het zal interessant zijn om te zien of we onze prestatie over één rondje voor de kwalificatie kunnen verbeteren, we kwamen op dat vlak een beetje tekort. Het is ook geweldig dat Checo een contractverlenging heeft gekregen bij Red Bull. Het is fijn om die continuïteit te hebben en ik kan het ook goed met hem vinden."