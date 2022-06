Hamilton klaar met gestuiter: "Ik bid dat het in Bakoe niet zo hobbelig is"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende een zeer moeilijk weekend in Monaco. Anderhalve week geleden moest de Brit de ergernis verbijten in het treintje achter de Alpine van Fernando Alonso. Het waren echter niet de enige problemen van de Brit, hij ervaarde immers ook fysieke ongemakken.

De Mercedes van Hamilton hobbelde in het prinsdom immers alle kanten op. De baan in Monaco is nogal hobbelig en dat was een groot probleem voor de Brit. Al in de eerste vrije training meldde hij zich meermaals op de bordradio met klachten en vroeg hij om beschermers voor zijn ellebogen. Aankomend weekend staat er weer een stratencircuit op de kalender en dat kan zomaar een herhaling van Monaco worden.

Bidden

Hamilton kijkt dan ook niet bepaald uit naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Britse coureur was in Monaco al heel erg duidelijk over het aankomende weekend. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit: "Ik bid dat de auto niet hetzelfde voelt als hier in Monaco. Het gevoel was hier het ergste door de hobbels. Mijn kaken en tanden ging steeds op en neer. Ik ben wel klaar met het gestuiter. Ik kijk uit naar een ruimer circuit, ik bid dat het niet zo hobbelig is als in Monaco."

Porpoising?

Eerder in het seizoen had Hamilton ook al last van gehobbel. Dit kwam door het fenomeen porpoising maar het leek erop dat deze problemen verleden tijd waren. Hamilton weet ook niet of de Monegaskische problemen kwamen door porpoising: "De auto is zo stug, de vering duwt hem terug in de grond. Ik weet niet of het kwam door porpoising. Ik Spanje hadden we het niet, dus ik dat dit niet het probleem is. Als het hobbelig is in Bakoe, dan zullen we het moeilijk krijgen in de bochten."