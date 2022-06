Video: De sluwe inhaalactie van Vettel in Monaco

Vorig weekend werd de legendarische Grand Prix van Monaco verreden. De race in het prinsdom was een chaotische wedstrijd met de typische Monaco-ingrediënten. De regen zorgde voor een onvoorspelbaar verloop en de traditionele treintjes ontstonden al snel tegen het einde van de race.

De Grand Prix van Monaco is nooit een inhaalspektakel geweest en ook dit jaar was dat niet anders. Toch werd er genoeg ingehaald maar de Monegaskische regie bracht veel van deze inhaalacties niet in beeld. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel haalde op gedurfde wijze de Alfa Romeo van Guanyu Zhou in.