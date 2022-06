Krack twijfelt niet aan toekomst Vettel

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is nog niet bepaald bezig met een super seizoen. De Duitse Aston Martin-coureur miste de eerste twee races door een coronabesmetting en is niet heel sterk onderweg. De Duitser heeft in de eerste zeven races nog maar vijf punten gepakt.

Tevens gaan er veel verhalen rond over de toekomst van Vettel bij Aston Martin. Zo verwacht men dat de Duitse coureur het Britse team in Canadese handen nog wel eens kan gaan verlaten. Vettel zelf heeft zich nog niet uitgesproken over zijn toekomst maar het lijkt er niet op dat hij bij Aston Martin kan gaan jagen op enorme resultaten.

Positief

Bij Aston Martin weten ze wel wat ze in de toekomst van Vettel verwachten. Teambaas Mike Krack is namelijk van mening dat Vettel gewoon zijn contract moet verlengen. Tegenover het Duitse RTL spreekt Krack zich enthousiast uit: "Als je iemand zoals Sebastian in je team hebt, dan moet je echt proberen hem te behouden. Hij heeft een mix van ervaring en kwaliteit. Ook is hij een heel erg positief persoon die ons kan helpen bij het boeken van progressie."

Debrief

Vettel lijkt soms meer bezig met randzaken dan met het racen, zo verscheen hij recent in een debatprogramma van de Britse BBC. Krack ziet echter dat Vettel nog genoeg motivatie en passie met zich meebrengt: "Als je hem tijdens een debrief ziet zitten of als je hem hoort tijdens een gesprek aan de telefoon, dan merk je hoe enorm betrokken hij is. Iemand die geen zin heeft om te racen doet dat niet zo."