Verstappen kan in Bakoe uniek Red Bull-record verbreken

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist dit seizoen al vier races te winnen en gaat tevens aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Red Bull-coureur profiteert van de kracht van zijn team, dat momenteel de kop van het veld vormt met Ferrari.

Verstappen eindigde dit seizoen in elke race die hij finishte op het podium, in Bahrein en Australië viel hij immers uit. Dat betekent dus dat Verstappen dit seizoen al vijf maal het podium mocht betreden, in Monaco werd hij vorig weekend immers derde. Deze podiumplaatsen brengen de Nederlander richting een nieuw record in de Formule 1, een record dat voorlopig niet zal worden verbroken.

Verstappen stond in zijn loopbaan in totaal 65 keer op het podium in dienst van Red Bull. Dit aantal is gelijk een record voor Red Bull, hij is nu namelijk samen met Sebastian Vettel de coureur met de meeste Red Bull-podiums. Vettel is al geruime tijd niet meer in dienst van Red Bull dus Verstappen kan bij een podium in Bakoe dit record in handen krijgen. Hij zal het podium-record dan voorlopig wel behouden. Sergio Perez staat tot en met 2024 onder contract bij Red Bull maar heeft nog maar negen podiums gescoord voor de Oostenrijkse ploeg.