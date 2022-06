Leclerc hoopt op comeback Mercedes: "Geweldig voor de Formule 1"

De dienst in de Formule 1 wordt momenteel uitgemaakt door de teams van Ferrari en Red Bull Racing. De twee renstallen zijn vooralsnog de enige twee teams die dit seizoen een race wisten te winnen. Regerend wereldkampioen Mercedes blijft vooralsnog ernstig achter op de kop van het veld.

Mercedes worstelt vooralsnog met hun nieuwe auto. De snelheid valt tevens tegen en daarnaast had men flink last van porpoising. Vooral zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft het lastig, teamgenoot George Russell is echter in elke race in de top vijf gefinisht. Toch is het verschil met de concurrentie van Red Bull en Ferrari nog steeds zeer fors.

Barcelona

Ferrari-coureur Charles Leclerc hoopt dat de Duitse renstal zich snel weer vooraan het veld mag melden. De Monegask ziet graag nog meer concurrentie. Tegenover de internationale media spreekt Leclerc zich uit: "Ze hebben een moeilijke start van het seizoen achter de rug. Maar het is zeker dat ze zeer snel weer terug zullen slaan. Ze hebben recent in Barcelona al laten zien dat ze echt een flinke stap hebben gezet."

Geweldig

Leclerc heeft momenteel zijn handen al vol aan de strijd met Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez. Toch wil de Monegask dat ook de coureurs van Mercedes zich snel weer in de strijd mengen. "Ik hoop dat ze zich kunnen aansluiten bij ons in het gevecht om de winst. Dit hoop ik omdat het geweldig zal zijn voor de Formule 1 om een gevecht met drie teams te hebben. Een gevecht waarbij George en Lewis ook kunnen vechten voor de winst."