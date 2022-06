Norris steunt wedstrijdleiding: "Het was de juiste beslissing"

De Grand Prix van Monaco verliep afgelopen weekend op zeer chaotische wijze. De race werd immers ruim een uur uitgesteld vanwege hevige regenval en, zo bleek later, een storing bij de startsystemen van de FIA. Het uitstelgedrag vanwege de hoosbui kon maar op weinig steun rekenen van veel fans en kenners.

Vlak voor de start van de race begon het hard te regenen in de straten van het prinsdom. De race werd eerst ongeveer een kwartier uitgesteld alvorens men achter de safety car van start ging. Er werden enkele rondjes gereden en de regen bleef maar vallen. De wedstrijdleiding vond het blijkbaar te heftig en de rode vlag werd gezwaaid.

Begrip

Er was na afloop weinig steun voor de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toch staan een aantal van de coureurs wel achter de beslissing. Eén van die coureurs is Lando Norris. De Britse McLaren-coureur deelt zijn opinie in zijn column voor The Telegraph: "Ik weet dat er veel vragen worden gesteld over de vertraging van zondag, of de race niet gewoon eerder van start had kunnen gaan. Eerlijk gezegd denk ik dat het de juiste beslissing was. Als ik op de tribune zat had ik mij dat ook afgevraagd. We willen allemaal een mooie show. Maar het was hier niet veilig. Geloof mij, als coureurs wil je elke mogelijkheid aanpakken om plaatsen te veroveren. Vooral in Monaco waar inhalen bijna onmogelijk is."

Veilig

Norris zag de omstandigheden verslechteren tijdens de rondjes achter de safety car. De coureurs reden daarna weer de pits in en mochten wachten. De Brit vond het de juiste beslissing: "Alleen als je in de auto zit en de remtemperaturen, de bandentemperaturen en het gripniveau voelt, alleen dan kan je beoordelen wat er mogelijk is. Alleen dan kan je zeggen of het veilig is en dat was niet het geval op zondag. Je kon nog geen vijf meter voor je zien tijdens die eerste poging."