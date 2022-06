Horner wijst geen kopman aan: "Coureurs dragen een grote verantwoordelijkheid"

Sergio Perez beleefde afgelopen weekend in Monaco een goede race. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed een zeer solide weekend en profiteerde optimaal van de mislukte strategie van concurrent Ferrari. Perez kon simpel verdedigen in de smalle straten van Monaco en mocht daarna voor de eerste keer in 2022 juichen.

Door zijn overwinning staat Perez er nu zeer goed voor in het wereldkampioenschap. Het gat met teamgenoot en WK-leider Max Verstappen en nummer twee Charles Leclerc is nog maar enkele punten. Perez beleeft daarnaast ook een zeer goede week, hij verlengde ook zijn contract bij Red Bull tot en met 2024.

Normaliter is Verstappen de onbetwiste kopman bij het team van Red Bull. Perez staat nu echter niet ver meer achter zijn Nederlandse teamgenoot. Teambaas Christian Horner geeft aan dat beide coureurs dezelfde kansen krijgen. De Brit legt de situatie uit tegenover Bloomberg: "We hebben het hier niet over Sergio Perez Racing of Max Verstappen Racing. De coureurs werken voor het team en dragen een grote verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat ze zich realiseren dat de ambities van het team groter zijn dan die van hen zelf."