Wolff vindt Russell niet de beste Mercedes-coureur: "Lewis zat opnieuw vast"

Het team van Mercedes rijdt sinds dit seizoen met twee Britse coureurs. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft sinds jaar de talentvolle George Russell als teamgenoot. De renstal kent echt geen sterk seizoen, de regerend constructeurskampioen moet de nodige snelheid toegeven op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing.

Russell is daarentegen wel bezig met een sterk seizoen. De Brit eindigde tot nu toe in elke race in de top vijf, tweemaal pakte hij zelfs een podiumplaats. Russell presteert daarnaast ook veel sterker dan zijn teamgenoot Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen worstelt met de bolide en moet vaak zelfs het gevecht aangaan in het middenveld.

Bij Mercedes wil men Russell echter niet aanwijzen als de kopman van het team. Teambaas Toto Wolff denkt dat zijn coureurs aan elkaar gewaagd zijn. De Oostenrijker geeft tegenover Motorsport.com aan dat Russell niet consequent sneller is: "Nee, kijk bijvoorbeeld naar Monaco. Lewis zat daar opnieuw vast. Hij had eerst een touché met Ocon en daarna zat hij vast achter Alonso. Een dag eerder had hij te maken met die rode vlag. Zodra er een einde komt aan deze pech rijden ze hetzelfde tempo. Dat is de één sneller in de ene training en de andere in de volgende training."

Wolff is van mening dat Mercedes nu definitief het derde team van het veld is. De Oostenrijker ziet dat zijn manschappen sneller zijn dan het brede middenveld: "We hebben de derde auto en daarom worden we de gehele tijd vijfde of zesde. Daar staan we nu maar daar willen we niet staan. Op dit moment is het erven van het podium leuk en goed voor de punten, maar ik wil meer. We willen weer meedoen in de voorhoede. We leren ontzettend belangrijke lessen en die gaan ons in de toekomst helpen."