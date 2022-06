Russell ambitieus: "Ik wil het opnemen tegen jongens zoals Verstappen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is nog niet bepaald bezig met een sterk seizoen. De Duitse renstal is niet langer een koploper en is beduidend langzamer dan Ferrari en Red Bull Racing. Mercedes is regelmatig het derde team op de grid maar duelleert tevens vaak met de sterke middenvelders.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zijn goede vorm ook nog niet gevonden. De Brit worstelt met zijn wagen en rijdt veelvuldig rond in het middenveld. Nieuweling George Russell is daarentegen bezig met een zeer solide seizoen, de talentvolle Brit eindige vooralsnog in elke race in de punten. Russell deed dat door in elke race in de top vijf te finishen, tweemaal eindigde hij op het podium.

Teleurgesteld

Russell is één van de smaakmakers van het huidige seizoen en zelf is hij ook aardig tevreden. De Britse coureur reflecteert op zijn seizoen tegenover de internationale media: "Als je mij aan het begin van dit seizoen had gezegd dat ik nog geen overwinning had gepakt, dan was ik zeker teleurgesteld. Maar als je kijkt naar de pace van onze auto, dan ben ik redelijk tevreden met hoe ik presteer. Ik heb mijn resultaten gemaximaliseerd en er zijn denk ik geen races waarin ik beter kon presteren."

Verstappen

Maar Russell barst van de ambitie en hij wil meer. In de toekomst wil de Brit namelijk een stap gaan zetten, van de top vijf naar de top drie. Hij toont zich realistisch: "Er is altijd ruimte voor verbetering. Je wilt namelijk altijd meer als je de auto en de banden beter gaat begrijpen. Ik wil voor dit kampioenschap kunnen vechten en het opnemen tegen jongens zoals Max Verstappen en teams zoals Red Bull. Charles Leclerc doet het trouwens ook heel erg goed bij Ferrari op dit moment."