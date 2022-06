Video: Sainz spint tijdens bandentest

Ferrari-coureur Carlos Sainz is bezig met een lastig seizoen. De Spanjaard wordt regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Daarnaast heeft Sainz al meermaals naast de baan gestaan tijdens dit seizoen, tweemaal viel hij uit door een spin. Ook voor zijn eigen publiek schoot hij de grindbak in maar kon hij zijn pad wel vervolgen.

Ook tijdens een bandentest op Ferrari's circuit Fiorano zat het Sainz eerder deze week niet mee. De Spanjaard testte in zijn Ferrari de regenbanden van bandenleverancier Pirelli. Het ging echter mis en bij het insturen van een bocht verloor Sainz de macht over het stuur en belandde hij in de grindbak.