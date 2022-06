Mercedes-teambaas Wolff radicaal tegen teamorders

Toto Wolff zegt dat hij absoluut tegen teamorders is en dat hij Lewis Hamilton niet wil vragen om plaats te maken voor George Russell, maar andersom zou hij het ook niet vragen. Hoewel ze in het rijderskampioenschap slechts door Carlos Sainz van elkaar worden gescheiden, hebben Hamilton en Russell, of misschien moet je Russell en Hamilton zeggen, heel verschillende vormen en resultaten laten zien.

Terwijl de jongere Brit zeven top-5 klasseringen heeft, de enige coureur met dat record dit seizoen, heeft Hamilton er slechts drie. De zevenvoudig wereldkampioen scoorde ook niet tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij een teleurstellende dertiende plaats behaalde. Er wordt gespeculeerd dat hun tegenstrijdige resultaten deels te wijten zijn aan het feit dat Russell meer gewend is met een slechte auto te rijden dan Hamilton. Vanwege zijn ervaring met Mercedes zou Hamilton meer geëxperimenteerd hebben met de afstelling.

Russell heeft in ieder geval een flinke voorsprong want in 6 van de 7 races van dit seizoen wist hij Hamilton te verslaan, waardoor hij 34 punten voorsprong heeft in het kampioenschap. Het roept de vraag op of er teamorders gaan komen maar teambaas Toto Wolff wil daar absoluut niets van weten, zo stelt hij in The Telegraph: "Absoluut 100 procent nee!" We staan onze coureurs volledig toe om met elkaar te racen tot het moment dat mathematisch de strijd voor het kampioenschap niet meer mogelijk is. Tot die tijd zullen we geen van onze coureurs een teamorder geven."