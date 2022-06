Russell baalt van F1-regie: "Jammer dat mijn actie op Lando niet is uitgezonden"

George Russell is momenteel bezig met een sterk eerste seizoen in Mercedes-dienst. De talentvolle Brit is overduidelijk sneller dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton en presteert daarnaast ook zeer solide. Russell eindigde dit seizoen tot nu toe in alle races in de top vijf, ook afgelopen weekend was het weer raak.

In de straten van Monaco reed Russell zeer sterk en kwam hij als vijfde over de streep. Alleen de Ferrari's en de Red Bulls waren te snel voor Russell, die vooral trots was op één bepaalde actie. Russell moest namelijk afrekenen met zijn landgenoot Lando Norris voor de vijfde plaats. De Mercedes-coureur sloeg toe toen Norris de pits verliet.

Limiet

Na afloop van de race was de Britse Mercedes-coureur vooral heel erg tevreden met zijn goede resultaat. De Brit ging er volledig voor en dat was te zien, hij was zelfs eventjes de snelste coureur op het circuit. Bij Motorsport.com besprak hij zijn natte middag in het prinsdom: "Dit was een erg goede race. Wij waren op de harde banden op een aantal punten van de baan zelfs de snelsten. Ik zocht de limiet echt op en ik heb er enorm van genoten."

Balen

Vooral de inhaalactie op Norris, zie de tweet hieronder, zorgde voor trots bij Russell. Geen enkele televisiekijker kon de inhaalactie echter zien, hij werd niet uitgezonden. Russell is er niet blij mee: "Ik baal ervan dat mijn actie op Lando niet is uitgezonden. Hij verliet de pits en kwam voor mij de baan op. Het lukte mij om hem via het natte gedeelte in te halen, dat was heel tof. Daarna was het een gevalletje van de banden managen tot het einde. Het was niet eenvoudig op de mediums."