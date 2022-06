Ralf Schumacher kritisch op neef Mick: "Fout die je niet kan maken"

De Grand Prix van Monaco kende afgelopen weekend twee rode vlaggen. De eerste werd veroorzaakt door de regenval en de tweede door een harde crash van Mick Schumacher. De Duitse Haas-coureur was de fout ingegaan in de zwembadsectie en vloog de tecpro barrier in, de schade was groot.

De Haas van Schumacher was in tweeën gebroken en de tecpro moest worden gerepareerd. De Duitse coureur kon zelfstandig uit de auto stappen en had geen ernstige verwondingen overgehouden aan het incident. Schumacher liep alleen een deuk in zijn ego op, het was tevens niet zijn eerste harde crash van het seizoen. In Saoedi-Arabië beschadigde hij zijn bolide ook flink na een crash in de kwalificatie.

Kritisch

De jonge Duitser kreeg na zijn crash te maken met veel kritiek, hij rijdt immers best veel schade en wordt volledig overklast door teamgenoot Kevin Magnussen. Ook Schumachers oom Ralf Schumacher is nu voor het eerst kritisch. Tegenover de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Andere coureurs reden over dat punt zonder problemen, hij echter niet. Ik denk dat hij eerst de vangrail raakte en dat veroorzaakte een slow puncture. Daarna ging hij echter van de lijn af en dat is een fout die je niet kan maken."

Budget

De klap was daarna hard en de schade fors. De wagen van het Amerikaanse team was zo goed als afgeschreven en in de tijden van de budget cap komt dat niet goed uit. Ralf Schumacher gaat verder met zijn kritische teksten over zijn neef: "Niet alleen was zijn race geruïneerd, een zwaar beschadigde auto heeft ook consequenties voor het budget van het team. Mick moet leren dat dit soort foutjes niet mogen gebeuren. Daar bestaat geen twijfel over."