Verstappen genoot van protestmoment: "Allerleukste moment van mijn race"

Sergio Perez en Max Verstappen versloegen hun rivalen van Ferrari gisteren na een goed uitgevoerde strategie. Red Bull Racing besloot beide coureurs in de 23ste ronde naar binnen te roepen voor een dubbele wissel. Beide coureurs kregen een setje hards en kwamen bij de pit exit voor hun rivalen terecht.

Verstappen kwam vlak voor de neus van zijn titelrivaal Charles Leclerc terecht. Perez was op zijn beurt voor Carlos Sainz de baan opgereden en daardoor lag Perez op kop. Bij Ferrari was met het niet eens met de manier waarop de Red Bulls de pits verlieten. Er werd een protest aangetekend maar na enkele uren besloten de stewards dat er geen straffen nodig waren.

Leukste moment

Verstappen kon op zijn beurt wel genieten van het moment waarop hij de pitlane verliet. De Nederlandse coureur legt het sleutelmoment uit tegenover onder andere Motorsport.com: "Ik moest wel want anders had Charles mij ingehaald. We hadden anders niet genoeg tractie gehad. Het verlaten van de pits en het voorblijven van Leclerc was misschien wel het allerleukste moment van mijn race. Dat vat mijn race goed samen."

Schipperen

Inhalen in Monaco is zo goed als onmogelijk dus Verstappen wist al ongeveer waar hij zou finishen. De Nederlandse coureur kwalificeerde zich als vierde en zag niet veel mogelijkheden: "Nadat ik in de kwalificatie mijn laatste ronde niet kon rijden moest ik als vierde starten. Dat weet je dat je moet schipperen in de race. Dan gaat het compleet om het maximaliseren van het resultaat en ik denk dat we dat als team hebben gedaan. We hadden een goede pace en in alle rondjes dat ik in de schone lucht reed voelde de auto goed aan."