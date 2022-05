Verklapt Perez zijn eigen contractverlenging?

De Grand Prix van Monaco verliep als een mooi sprookje voor het team van Red Bull Racing. De strategie van het team was wederom perfect waardoor Sergio Perez de koppositie kon grijpen in de lastige omstandigheden in het prinsdom. De Mexicaan hield vervolgens het hoofd koel en won, teamgenoot Max Verstappen werd derde.

Na afloop was de vreugde zeer groot bij de ervaren Perez, hij won voor de derde keer in zijn loopbaan en mag de legendarische Grand Prix van Monaco bijschrijven op zijn palmares. De zege is een enorme opluchting voor de Mexicaan aangezien hij vorig weekend in Spanje nog aan de kant moest voor teammaat Verstappen. Nu heeft hij zelf de zege binnen en is de kans op nog een jaartje Red Bull groter geworden.

Na afloop van de race leek Perez zelf te vestigen dat hij zijn Red Bull-contract snel gaat verlengen. Na de podiuminterviews was hij in een vrolijk gesprek verwikkeld met zijn teambaas Christian Horner. De microfoons van de televisiecamera's vingen delen van het gesprek op. Perez riep in zijn enthousiasme naar Horner: "Heb ik te vroeg een nieuw contract getekend!" Hiermee lijkt hij dus te duiden op een nieuw contract bij het Oostenrijkse team.