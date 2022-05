Wolff duidelijk: "In ideale wereld maken we PU's voor ons en 2 andere teams"

Over minder dan een uur gaat de Grand Prix van Monaco van start. Van de twintig starters beginnen er straks acht coureurs met een Mercedes-krachtbron aan de race. Het Duitse team levert immers ook motoren aan Williams, McLaren en Aston Martin. In de nabije toekomst kan dit namelijk zomaar veranderen.

Voorafgaand de Monegaskische Grand Prix besloot Mercedes-teambaas Toto Wolff namelijk een bijzondere boodschap te delen met de buitenwereld. De Oostenrijker sprak zich namelijk opvallend uit tegenover de Financial Times: "Jammer genoeg is het leasen van motoren momenteel niet meer aantrekkelijk en interessant. Dat omdat de FIA een financiële limiet heeft gesteld waar wat je aan klantenteams kan doorberekenen. Dat doen ze om de kleinere teams op de grid te beschermen."

Met zijn woorden zelfs Wolff de klantenteams van Williams, Aston Martin en McLaren met de rug tegen de muur. Hij maakt het voor één teams zelfs nog lastiger met zijn betoog: "In de ideale wereld produceren wij Power Units voor Mercedes en twee andere teams. Dat is er dus ééntje minder. We hoeven dat twee motoren en twee reservemotoren minder te produceren."