Verstappen doet regendans: Kans op buien tijdens GP Monaco

Max Verstappen kende een allesbehalve gewenste kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan al het gehele weekend niet lekker in zijn ritme komen in Monaco. Tijdens de kwalificatie noteerde hij de vierde tijd en kon hij zich niet verbeteren dankzij een crash van Carlos Sainz en Sergio Perez.

De teleurstelling overheerste bij de Nederlander na afloop van de kwalificatie. Hij meldde zich bij de internationale media om daar zijn verhaal te doen over wat er mogelijk was geweest in de kwalificatie: "Ik heb het al het gehele weekend lastig. Charles was vandaag echt buiten mijn bereik maar ik denk dat de tweede plaats mogelijk was. Ik was twee, drie tienden sneller toen de rode vlag uitkwam, toen was het voorbij. Het is vervelend want degene in de muur heeft het voordeel."

Regendans

Ditmaal stond Verstappens teamgenoot Sergio Perez in de muur en tot overmaat van ramp was de Mexicaan ook nog eens sneller. Verstappen ziet op zijn beurt maar weinig kansen voor de race, het weer kan vandaag echter in zijn voordeel spelen. Na de kwalificatie werd gesuggereerd dat hij misschien een regendans moet doen, Verstappen reageerde: "Misschien moet ik dat maar eens proberen. Ik heb dat nu wel nodig."

Buien?

Gisteren leek het er nog op dat Verstappens wens nog wel eens kon uitkomen. Vandaag lijkt het er echter op dat de kans op regen veel kleiner is. Tijdens het voorprogramma was het droog en men verwacht pas mogelijke buien in de loop van de dag. De wens van Verstappens kán dus nog steeds uitkomen maar de kans op een daadwerkelijke regenbui is veel kleiner dan men gisteren verwachtte.