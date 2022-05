Gridstraf lonkt voor Sainz na reprimande in training

Carlos Sainz crashte gisteren vrij fors in de slotfase van de kwalificatie. De Spaanse Ferrari-coureur zag de gele vlaggen te laat waardoor hij tegen de gecrashte Sergio Perez crashte. Het leverde de nodige schade op maar de Spanjaard kwam eerder op de dag ook al tweemaal zeer goed weg.

In de derde vrije training aan het begin van de zaterdagmiddag ging het namelijk meermaals bijna mis. Na afloop van de kwalificatie mocht Sainz de stewards uitleg geven over twee situaties met Lance Stroll en Sebastian Vettel. Tweemaal hinderde hij de andere coureurs en in het geval van Vettel resulteerde dat bijna in een harde crash.

De stewards kwamen erachter dat Ferrari de Spaanse coureur tweemaal van verkeerde informatie over het gat met achterop komende auto's had voorzien. Sainz vertrouwde volgens de stewards volledig op zijn team en Ferrari kreeg dan ook een boete van 25.000 euro. Ook Sainz zelf werd op zijn vingers getikt omdat hij bijna stil stond bij deze acties. Hierdoor ontving hij een reprimande. Het is de derde keer dat hij dit seizoen een reprimande kreeg en de tweede keer dat hij een 'driving-reprimande' kreeg, dat betekent dat een gridstraf op de loer ligt.