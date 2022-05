Ferrari neemt wagen Sainz onder de loep: "Belangrijkste is dat Carlos oké is"

Ferrari sloot de kwalificatie in Monaco af als de grote winnaar. De Italiaanse renstal was met Charles Leclerc en Carlos Sainz veel sneller dan de concurrentie van Red Bull Racing. Leclerc veroverde de pole in zijn thuisland en mag morgen dus vooraan starten. Sainz kwalificeerde zich als tweede en staat normaalgesproken dus naast zijn teamgenoot bij de start.

Sainz sloot de kwalificatie echter in mineur af waardoor hij zonder een probleem kan hebben voor morgen. De Spanjaard crashte immers in de slotseconden van de sessie in Portier. Vlak voor hem was Sergio Perez tegen de vangrail gevolgen en Sainz kon hem niet meer ontwijken. De schade was fors en de teleurstelling bij beide coureurs was eveneens nogal groot.

Of Sainz morgen de race kan starten vanaf de tweede plaats is nog hoogstens onzeker, de schade kan zomaar voor een gridstraf zorgen. Ferrari-kopstuk Laurent Mekies sprak zich na de kwalificatie uit bij Sky Sports: "We moeten het nog gaan bekijken. Ten eerste is het belangrijk voor ons om te zien dat Carlos oké is. Het had namelijk nogal anders kunnen aflopen. We kijken momenteel naar hoe het met de auto gaat."