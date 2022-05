Leclerc vertelt strategie: "Geen risico nemen"

Charles Leclerc zegt dat hij vandaag geen grote risico's zal nemen als hij probeert een einde te maken aan de vloek die zijn vorige Grands Prix in Monaco teisterde. De Monegask zal de stratenrace mogen beginnen vanaf de beste positie want net als vorig jaar is de pole position voor Leclerc.

In gesprek met L'Equipe zei hij: "Ik hou van straatraces, ik flirt graag met risico's. Op circuits als deze heb je geen ruimte voor fouten, je voelt echt de adrenaline. Vorig jaar nam ik een groot risico om op pole position te komen, omdat ik wist dat ik een wonder nodig zou hebben om op de eerste rij te komen - en ik eindigde in de muur. Deze keer zal ik niet zulke grote risico's nemen, want ik begrijp dat punten erg belangrijk zijn voor het kampioenschap. Maar ik ga mijn aanpak niet veranderen en ik zal mijn tradities behouden; ik slaap dus het hele weekend al thuis in mijn eigen bed."

Leclerc zegt dat hij al zijn concentratie heeft op het winnen van zijn eerste kampioenschap in 2022. "Alles wat ik wil is de titel winnen met Ferrari. Het maakt niet uit of het tegen Max, Lewis of iemand anders is. Ik wil Ferrari terug naar de top brengen."

"Maar natuurlijk wil ik de race dit weekend winnen - Monaco is mijn thuis. Het is waar ik naar school ging. Toen ik als kind racete, vroegen de leraren zich af waarom ik niet in de klas zat. Het zou geweldig zijn om hier te winnen in het bijzijn van mijn familie, mijn vrienden en al diegenen die in mij geloofden."