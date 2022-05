Verstappen weet wat er moet gebeuren: "Je mag gewoon niet uitvallen"

Max Verstappen arriveert in Monaco als de leider in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend nam hij die positie over van rivaal Charles Leclerc. Verstappen won immers de Spaanse Grand Prix en Leclerc viel daar uit. Dat betekent dus dat de Nederlandse Red Bull Racing-coureur in Monaco moet presteren om de koppositie te behouden.

Verstappen weet in ieder geval hoe het voelt om te winnen in de straten van Monaco. Vorig seizoen schreef de Red Bull-coureur de race op zijn naam nadat polesitter Leclerc al voor de start uitviel. Dit jaar is alles vanzelfsprekend anders maar Verstappen wist wel de laatste drie races op zijn naam te schrijven.

Uitvallen

Ondanks de koppositie en het feit dat Verstappen nu het momentum stevig in handen heeft wil de Nederlander niet achterover leunen. Tegenover Sky Sports is hij helder: "Natuurlijk voel ik mij goed. Maar het feit dat ik nu de leiding weer in handen heb laat zien dat alles snel kan veranderen. Je mag gewoon niet uitvallen en al helemaal niet als alles zo dicht bij elkaar zit. Ik had graag gezien dat ik wat minder vaak was uitgevallen maar we gaan alsnog aan de leiding."

Performance

In Monaco wordt het voor de Nederlandse Red Bull-coureur belangrijk om een goed resultaat te boeken. Vanzelfsprekend weet Verstappen zeer goed wat er moet gebeuren: "Ik kijk ook naar pure performance. Ik denk dat we op dit punt nog wel beter moeten worden. Zeker als je het bekijkt over één rondje. Dat is nou ook precies waar het in Monaco om draait. Ik denk niet dat het een makkelijk weekend gaat worden met Ferrari maar het is nog vroeg in het seizoen. Ik ben vooralsnog redelijk relaxed."