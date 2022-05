Wolff verklaart radioboodschap Hamilton: "Hij wilde zijn ongeloof uiten"

Lewis Hamilton begon afgelopen weekend vol goede moed aan de Spaanse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur had voor het eerst dit seizoen vertrouwen in een goed resultaat. Na één rondje kwam hij echter al van een koude kermis thuis en moest hij zich klaarmaken voor een inhaalrace.

Hamilton raakte in de openingsronde de Haas van Kevin Magnussen. De Deen schoot door het grind en Hamilton had op zijn beurt een lekke band. Hij hobbelde terug naar de pits en moest de achtervolging inzetten. De zevenvoudig wereldkampioen leek er niet zoveel vertrouwen in te hebben en liet zijn team over de boordradio weten dat hij de motor wilde sparen, hij wilde de handdoek in de ring gooien.

Dynamiek

Hamilton ging toch door en werd na een knappe inhaalrace vijfde. Maar de opvallende uitspraken over de boordradio blijven bij iedereen in het achterhoofd hangen. Teambaas Toto Wolff probeert ze te verklaren tegenover Motorsport.com: "De dynamiek tussen de coureur en het team is zeer belangrijk en dat bleek ook. Vroeg in de race heb je een incident en je doet daardoor niet meer mee. Na zijn stop lag hij 38 seconden achter op de koploper. Eigenlijk is het dan voorbij maar hij kwam op gang en liet een goede snelheid zien. Dat was belangrijk, niet alleen voor zijn moraal maar ook voor zijn team. Wie had verwacht dat hij zou opklimmen naar de vierde positie?"

Ongeloof

Hamilton kreeg in de slotfase nog problemen waardoor hij Carlos Sainz erlangs moest laten maar de vijfde plaats was geen slecht resultaat. Wolff is trots en vond Hamiltons bijzondere radiobericht tevens niet onverwacht: "Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat hij ermee zijn ongeloof wilde uiten. Dit was niet wat hij bedoelde. Het is ook geen omschrijving voor een coureur die 38 seconden achter lag, naar voren stormde, snelste rondes reed, consistent reed en vijfde werd. Hij heeft het laten zien met zijn ijzersterke mindset en vastberadenheid."