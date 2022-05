Ferrari wil geen kopman kiezen: "Nog veel te vroeg"

Het team van Ferrari is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. Charles Leclerc wist al twee races te winnen, Bahrein en Australië, en ging tot afgelopen weekend aan de leiding in het wereldkampioenschap. Hij verspilde de koppositie aan Max Verstappen omdat hij afgelopen weekend uitviel.

Toch is het duidelijk dat Leclerc vooralsnog de sterkste Ferrari-coureur is. De Monegask presteert zeer stabiel en maakt veel minder foutjes dan voorheen. Zijn teamgenoot Carlos Sainz kent vooralsnog een wat minder succesvol seizoen en presteert aanzienlijk minder dan Leclerc. Sainz spinde bijvoorbeeld afgelopen weekend in Spanje, daarnaast viel hij al twee keer uit in Imola en Australië.

Te vroeg

Er gaan dan ook geluiden op om Sainz in dienst te laten rijden van Leclerc. Bij Ferrari wil niemand daar echter iets meedoen, de oproepen zijn aan dovemans oren gericht. Op de persconferentie voor teamvertegenwoordigers sprak Ferrari-kopstuk Laurent Mekies zich erover uit: "Nee, ik denk dat het er nog veel te vroeg voor is. Vorig seizoen waren de puntenverschillen aan het begin van het seizoen ook voer waren om hetzelfde te zeggen. Maar uiteindelijk veranderden de zaken. We zorgen er zeker voor dat Carlos zich kan aanpassen en dat hij zich comfortabeler kan voelen."

Vertrouwen

Bij het team van Ferrari heeft men heel erg veel vertrouwen in het kunnen van Sainz. De Spaanse coureur presteerde vorig seizoen immers beter dan Leclerc. Mekies vertrouwt er dan ook op dat alles goed komt: "Hij liet vorig seizoen een enorm sterke performance zien. We weten zeker dat hij zich zeer snel gaat ontwikkelen. We bevinden ons in race 6 van de 22 en we zijn nog verwijderd van dat probleem waar jullie het over hebben. Het is een onderwerp voor later."