Raakt Hamilton hier de achtervleugel van Red Bull aan?

Afgelopen seizoen kreeg Max Verstappen in Brazilië een megaboete van 50.000 euro. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg deze boete omdat hij na de kwalificatie in het Parc Fermé de achtervleugel van de Mercedes van Lewis Hamilton had aangeraakt. De boete was reden tot controverse aangezien coureurs wel vaker elkaar auto inspecteren.

Op opvallende foto's uit Spanje is nu te zien dat niemand minder dan Lewis Hamilton zich niet aan de regels lijkt te houden. Op de foto is te zien dat Hamilton aan de achtervleugel van de Red Bull van Sergio Perez zit. Het is niet duidelijk of het gezichtsbedrog is en of de actie van de Brit nog gevolgen gaat krijgen.

De beelden zijn een screenshot uit een video van enkele seconden. Hierop is te zien dat Hamilton achter de wagen van Perez langs loopt en niet doelbewust de vleugel aanraakt. Maar het is alsnog niet duidelijk of de Brit daadwerkelijk aan de vleugel zit. Een boete lijkt waarschijnlijk een te zware straf aangezien hij, in tegenstelling tot Verstappen, niet aan de vleugel zit.

A Parc fermé image has emerged of Lewis Hamilton touching the rear wing of Sergio Perez’s Red Bull.



Max Verstappen was fined €50,000 for this last year at the Brazilian GP#f1 pic.twitter.com/o9P4ENvbxB — F1news4u (@F1news4u_) ___Escaped_link_628d2a4db36ba___