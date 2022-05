Binotto neemt het op voor Sainz: "Hij heeft het nu wat moeilijker"

Carlos Sainz was er afgelopen weekend op gebrand om goed voor de dag te komen tijdens zijn thuisrace. Hij kwam echter van een koude kermis thuis want hij kende een zeer ongelukkige editie van de Spaanse Grand Prix. De Ferrari-coureur spinde van de baan en daarna kon hij geen rol van betekenis meer spelen.

Sainz wist dat zijn geüpdatete Ferrari zeer competitief was. De Italiaanse renstal zag tevens teamgenoot Charles Leclerc sterk presteren totdat deze moest opgeven nadat hij vermogen verloor. Sainz kon op dat moment niet meer meestrijden voor de zege en worstelde zich door het middenveld heen. Uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep.

Moeilijker

Bij Ferrari baalt men vanzelfsprekend van de behaalde resultaten in Spanje. Toch is men niet boos, ook niet op Sainz die niet voor het eerst een foutje maakte. Teambaas Mattia Binotto is zelfs zeer te spreken over de resultaten van Sainz, zo verklaart hij bij Sky Sports: "Carlos heeft het momenteel wat moeilijker. Ik denk echter niet dat hij aan het worstelen is. Hij goed het echt heel erg goed. De spin was jammer want hij beschadigde de auto toen hij van de baan schoot. Daardoor verloor hij downforce en balans."

Tijd

Toch denkt Binotto dat Sainz zich snel aan de kop van het veld zal melden. De teambaas van de legendarische renstal denkt dat het een kwestie van tijd is: "Ik weet zeker dat hij er op een bepaald moment zal komen. Hij bekijkt de data, probeert verschillende rijstijlen uit en past zich aan. Mogelijk zal het wat tijd kosten maar hij komt er echt wel. Charles is momenteel in staat om een agressieve balans te gebruiken terwijl Carlos dat momenteel misschien niet kan. Carlos heeft wat meer ervaring nodig."