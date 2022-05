Marko haalt zijn gram: "Jullie dachten dat het voorbij was!"

Max Verstappen won gisteren zijn derde Grand Prix op rij. In Spanje kreeg de Nederlandse Red Bull Racing-coureur het zeker niet cadeau maar sleepte hij wel de winst binnen. Hij profiteerde van de uitvalbeurt van zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc en nam eveneens de leiding in het wereldkampioenschap over.

De vreugde was na afloop groot bij het team van Red Bull Racing. Verstappen kreeg op het podium namelijk gezelschap van zijn teamgenoot Sergio Perez waardoor ze de Oostenrijkse renstal eveneens beloonden met een 1-2tje. Verstappen had in zijn toch naar de winst de nodige tegenslagen, hij schoot van de baan af en zijn DRS-systeem werkte niet naar behoren.

Voorbij

Na afloop was men bij Red Bull nogal tevreden met het behaalde resultaat. Niet alleen de coureurs waren te spreken over de uitslag, ook de top van het team was blij. Teamadviseur Helmut Marko refereert tegenover Motorsport.com enthousiast naar de Australische Grand Prix: "Jullie dachten allemaal dat het voor ons al voorbij was! Ik zei al dat we nog genoeg races hadden en wat we heus nog wel terug zouden komen."

Uitleggen

Verstappen nam eveneens sportief revanche nadat hij eerder in het seizoen tweemaal was uitgevallen. Marko is zeer trots en begrijpt daarnaast heel erg goed dat de Nederlandse coureur nogal chagrijnig was over de boordradio toen zijn DRS niet werkte: "Max is tweemaal uitgevallen met technische problemen. We hebben het cadeautje dus nog maar half teruggekregen. Maar hoe kan je Max rustig houden? Je kan niet uitgebreid gaan vertellen wat het probleem met de DRS is want hij moet zich op het racen focussen."